ليبيا – التقى رئيس حركة “النهضة” التونسية الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين راشد الغنوشي أعضاء من وفد الوفاق، في اجتماع أحيط بالسرية في منزله بضواحي العاصمة تونس.

وأوضحت مصادر، رفضت الكشف عن هويتها وفقًا لصحيفة “العين الإخبارية” أنه قبيل الحوار الذي انتظم يوم الإثنين برعاية أممية عُقد في منزل الغنوشي الموجود في ضواحي العاصمة التونسية اجتماع سري جمع جزءًا من الوفد، وحضره أيضًا المكلف بالشؤون الخارجية في حزب النهضة رفيق عبد السلام.

وأشارت ذات المصادر إلى أن تحرك الغنوشي يأتي لمحاولة إفشال عملية السلام في ليبيا، وضرب أسس التعايش السلمي خدمة للإملاءات التركية حسب قولهم.

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