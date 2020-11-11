إسبانيا – هدد نادي برشلونة لكرة القدم، نجمه السابق البرازيلي نيمار دا سيلفا باللجوء إلى المحاكم، إن لم يعد له عشرة ملايين يورو.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فقد اكتشف برشلونة خطأ في حسابات الضرائب، يتعلق بضرورة دفع نيمار لمبلغ إضافي، قدره عشرة ملايين يورو.

وأوضحت أن “البارسا” يعتبر أنه دفع عشرة ملايين يورو إضافية لنجم “السيليساو” خلال دفاعه عن ألوان النادي بين عامي 2013 و2017، فيما يتعلق برسوم الاقتطاع الضريبي.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال رفض البرازيلي طلب برشلونة، سيتم تصعيد الأمر إلى المحكمة.

ويعد ذلك حلقة جديدة من مسلسل طويل بين برشلونة ونيمار حول الخلافات التعاقدية، منذ رحيل الأخير عن النادي الإسباني، حيث سبق أيضا وأن رفع صاحب الـ28 عاما دعوى بشأن مستحقات متأخرة، لكنه خسر القضية، وبدلا من ذلك أمرته السلطات بدفع 6.7 مليون يورو لبرشلونة.

الجدير بالذكر أن نيمار رحل عن برشلونة إلى باريس سان جيرمان في العام 2017، مقابل 222 مليون يورو، مسجلا أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

المصدر: وكالات

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