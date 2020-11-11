اليونان – قلدت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعلى وأقدم وسام لدى اليونان.

من جانبه، منحها الرئيس المصري وسام قلادة النيل العظمى.

وكان الرئيس المصري قد التقى اليوم مع الرئيسة اليونانية كاترينا ساكيللاروبولو، وذلك في إطار الزيارة الرسمية له إلى اليونان، حيث أقيمت مراسم الاستقبال الرسمي وتم استعراض حرس الشرف وعزف السلامين الوطنيين.

واعتذرت رئيسة اليونان كاترينا ساكيلاروبولو، للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بسبب عدم تقديم ما يليق به من استقبال حافل نظرا لتفشي فيروس كورونا.

المصدر: RT

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