دبي – أعلنت شركة “إعمار” العقارية، أكبر شركة تطوير مدرجة في دبي، اليوم الأربعاء، عن انخفاض أرباحها إلى النصف تقريبا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020.

وأفادت الشركة في بيان لها، بأن أرباح الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2020 قد انخفضت بنسبة 48% لتبلغ 2.4 مليار درهم إماراتي (664 مليون دولار)، كما تراجعت إيرادات الشركة بنسبة 26% لتصبح 13.4 دليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة محمد العبار، إنه ينظر لمستقبل الشركة بتفاؤل حذر، وأعرب عن ثقته بتحسن الأمور في معظم القطاعات بحلول صيف 2021.

تجدر الإشارة إلى أن أزمة فيروس كورونا وضعت المزيد من الضغوط على سوق العقارات الضعيف بالفعل في دبي، حيث شهد لعدة سنوات زيادة في الطلب على المنازل والشقق الجديدة.

المصدر: “رويترز”

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