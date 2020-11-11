ليبيا – دعت الباحثة ونائب الرئيس السابق لمجلس الاستخبارات الوطنية الأميركية، إيلين لايبسون الرئيس المنتخب جو بايدن، إلى التركيز على الوضع في ليبيا القضية الأقرب للحل في الشرق الأوسط.

الباحثة والخبيرة الأميركية شددت في تحليل على موقع “تايمز ناو نيوز” نقلته صحيفة “الاتحاد” على أن وجود ليبيا أكثر استقرارًا سيجعل من السهل على إدارة بايدن إشراك دول شرق البحر المتوسّط في القضايا الأكبر، لاستكشاف الغاز واستغلاله والتي وضعت عددًا من الدول في مواجهة تركيا.

وأوضحت أنه قد يكون لدى بايدن فرصة للبدء بشكل إيجابي من خلال المساعدة في الجهود الدبلوماسية متعددة الأطراف بشأن ليبيا.

وأشارت إلى أنه بالنسبة لإدارة بايدن، قد تكون التطورات في ليبيا فرصة لدعم الأمم المتحدة وإثبات أن الولايات المتحدة ستوفر المزيد من الاهتمام والدعم السياسي للجهود متعددة الأطراف.

كما أكدت إيلين لايبسون أن تركيا تتبنى نهجًا عدائيًا يثير التوترات في المنطقة وتحاول إدراج ليبيا في مجال نفوذها.

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