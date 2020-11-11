الولايات المتحدة – أصبح موعد عودة نجم الفنون القتالية المختلطة، الإيرلندي كونور ماكغريغور إلى الحلبة مجددا معروفا، وذلك بعد مرور قرابة عام من إعلانه اعتزاله اللعبة.

وذكر الحساب الرسمي لـ”mmafighting” على “تويتر”، أن ماكغريغور توصل لاتفاق لخوض نزال ثأري ضد الأمريكي داستن بوارير، في الـ23 من يناير المقبل ضمن فعاليات دورة “UFC 257″، التي ستستضيفها مدينة لاس فيغاس الأمريكية.

وكان ماكغريغور، البالغ عمره 32 عاما، تغلب على بوارير بالضربة القاضية في الجولة الأولى من النزال الذي جمعهما في العام 2014 ضمن دورة “UFC 178”.

وخاض النجم الإيرلندي نزاله الأخير في يناير 2020 ضد الأمريكي دونالد سيروني، قبل أن يعلن اعتزله منافسات الفنون القتالية للمرة الثالثة، بعد اعتزاله الأول في أبريل 2016، والثاني في مارس 2019.

المصدر: eurosport.ru

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