فرنسا – أعلن المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم، البرازيلي ليوناردو، اليوم الثلاثاء، أن فريق العاصمة الفرنسية “بدأ الحديث” عن تمديد عقدي نجميه نيمار دا سيلفا وكيليان مبابي.

وتطرق ليوناردو في تصريح لقناة النادي ردا على سؤال للجماهير الباريسية مباشرة على “تويتر”، إلى المفاوضات مع الأرجنتيني أنخل دي ماريا، والإسباني خوان برنات المرتبطين مع النادي حتى 2021، والبرازيلي نيمار والفرنسي مبابي اللذين ينتهي عقد كل منهما عام 2022.

وقال ليوناردو “كل التمديدات التي ننوي القيام بها، بدأنا بالحديث عنها. أعتقد أننا سنكثف المفاوضات بشأنها في الأسابيع المقبلة”، دون أن يخفي أن الخسائر المالية المرتبطة بوباء كورونا ستؤخذ بعين الاعتبار “لا يمكننا مراوغة هذا الوضع”.

وشدد ليوناردو قائلا بخصوص مواطنه نيمار “بدأنا الحديث”، مضيفا “لكن الناس اليوم لا يستطيعون حتى التنقل، إنها مسألة توقيت”.

ويتصدر باريس سان جيرمان الدوري المحلي لكنه يعاني هذا الموسم في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي خسر مباراتها النهائية الموسم الماضي أمام بايرن ميونخ الألماني، حيث انهزم مرتين أمام ضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي ومضيفه لايبزيغ الألماني، بنتيجة واحدة 1-2 في دور المجموعات، ما زاد الضغط على الفريق الفرنسي ومدربه الألماني توماس توخل.

المصدر: أ ف ب

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