سوريا – نفت وزارة الكهرباء السورية صحة ما يتم تداوله في عن نية الحكومة منح رخصة للقطاع الخاص بهدف توفير الطاقة الكهربائية عبر التجارة بـ”الأمبيرات”.

وبعد يوم على نفي مماثل أعلنته محافظة دمشق، أكدت الوزارة على لسان الوزير غسان الزامل أن “كل ما يشاع عبر صفحات التواصل الاجتماعي عن موضوع “الأمبيرات” في دمشق وريفها عار عن الصحة جملة وتفصيلا”.

وأوضح الزامل أن “هذا الموضوع غير مطروح نهائيا ولم تتم مناقشته” وأكد أن “وزارة الكهرباء هي صاحبة الحق الحصري في موضوع توزيع الكهرباء”.

ودعا الزامل إلى “العودة إلى وسائل الإعلام الرسمية وصفحة وزارة الكهرباء على الفيسبوك حول أي موضوع يتعلق بعمل الوزارة”

وأضافت الوزارة أنها تعمل على “إدخال مجموعات توليد جديدة كانت قيد الصيانة مع النصف الثاني من الشهر الجاري بقصد توليد 700 ميغا واط، مع استمرار العمل لتعزيز كفاءة أداء الشبكة وعدم حدوث مشاكل خلال أشهر الشتاء”.

وتعاني سوريا نقصا في المشتقات النفطية، ويتخوف كثيرون من شتاء قاس بسبب ذلك، خاصة وأن بوادر ذلك قد بدأت مع زيادة ساعات التقنين بشكل كبير مؤخرا.

المصدر: RT

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