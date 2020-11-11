الولايات المتحدة – أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن الموظفين المسؤولين عن إجراء الانتخابات في جميع الولايات الأمريكية، أكدوا عدم وقوع مخالفات كبيرة، أثناء التصويت، يمكن أن تؤثر على النتيجة.

ووفقا للصحيفة، بعد تصريحات الرئيس الحالي دونالد ترامب، حول وقوع عمليات تزوير في الانتخابات الرئاسية، اتصل الصحفيون بمسؤولين انتخابيين رفيعي المستوى في كل ولاية من الولايات المتحدة، للتحقق من صحة هذه الاتهامات.

لكن هؤلاء المسؤولين، وعلى عكس تصريحات ترامب، وصفوا انتخابات هذا العام بأنها ناجحة للغاية، على الرغم من الصعوبات الناجمة عن الإقبال القياسي للناخبين، ووباء فيروس كورونا المستجد.

وأشار مسؤولو الانتخابات في الولايات الأمريكية، إلى تسجيل مخالفات طفيفة أثناء التصويت، لكنها لا يمكن أن تؤثر على نتيجة الانتخابات. وتم التأكيد، على أن العاملين في مراكز الاقتراع، بذلوا جهودهم لتصحيح الانتهاكات المكتشفة، في أسرع وقت ممكن.

المصدر: نوفوستي

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