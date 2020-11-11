مصر – يسعى الغطاس المصري صدام الكيلاني إلى دخول التاريخ بالبقاء تحت الماء لمدة 150 ساعة.

وقال مدرب الكيلاني زكريا السيد أن “الغطاس المصري بصحة جيدة وروح معنوية عالية، ونثق في نجاحه”.

وغاص الكيلاني البالغ 32 عاما في مياه مدينة دهب الواقعة جنوب سيناء في مصر يوم الخميس الفائت، حيث كان حوله عشرات الغواصين من فريقه.

وانطلق إلى عمق يصل إلى 10 أمتار قبل أن يستقر في المنطقة المحددة سلفا لإتمام مهمته.

والجدير بالذكر، أن كيلاني احتفل بخطوبته في شهر سبتمبر الماضي على طبيبة إسبانية تحت الماء ببدلة الغوص في منطقة اللايت هاوس بمدينة دهب.

وكانت موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية سجلت في عام 2018 أطول فترة غوص في المياة المفتوحة لمدة قاربت 142 ساعة و42 دقيقة، ولم يتمكن الغواصون في العالم من كسر هذا الرقم حتى الآن.

المصدر: “البوابة نيوز”

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