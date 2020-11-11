في أعلى حصيلة يومية.. الأردن يسجل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بكورونا

في أعلى حصيلة يومية.. الأردن يسجل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بكورونا

الأردن – أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 91 وفاة و5996 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 120982، والوفيات إلى 1386.

وحسب الموجز الإعلامي الصادر عن وزارة الصحة ورئاسة الوزراء، فإن أكثر من نصف الإصابات تم رصدها في العاصمة عمان.

وبلغ عدد الحالات التي أدخِلت اليوم للعلاج في المستشفيات المعتمدة 281 حالة، فيما غادرت 216 حالة المستشفيات بعد شفائها.

ووصل إجمالي عدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات حاليا إلى 1,931 حالة، منها 422 حالة على أسرة العناية المركزية.

كما أفادت وزارة الصحة الأردنية بأنه تم إجراء 27,324 فحصا مخبريا خلال اليوم السابق، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات 2,095,700، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى 21,9%.

المصدر: عمون

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