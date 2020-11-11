قاهر ريال مدريد: أحلم باللعب في برشلونة أو ليفربول

قاهر ريال مدريد: أحلم باللعب في برشلونة أو ليفربول

أوكرانيا – كشف البرازيلي ماتيوس كاردوسو ليموس مارتينز الشهير بـ”تيتي” مهاجم فريق شاختيور دونيتسك الأوكراني لكرة القدم، أنه كان يحلم باللعب في ليفربول أو مانشستر يونايتد أو برشلونة.

وقال تيتي في تصريحات نقلتها صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية: “من الطبيعي أن أحلم باللعب في أندية كبيرة، فأنا أحلم باللعب في ليفربول أو مانشستر يونايتد أو برشلونة”.

وأضاف: “لكن لدي شعور خاص تجاه برشلونة، الذي أتابعه منذ طفولتي”.

وختم ماتيوس: “عندما كنت طفلا كنت أرغب في الحصول على قميص ميسي، ولا زال هذا الشغف ينمو لدي كل يوم”.

ولفت تيتي الأنظار خلال مباراة فريقه شاختيور أمام ريال مدريد (3-2)، ضمن منافسات الجولة الأولى من درو المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

المصدر: وكالات

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