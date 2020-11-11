فرنسا – حذر وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان من أن الاتحاد الأوروبي قد يفرض عقوبات على تركيا، إن لم تلتزم باتفاق وقف الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال لودريان أمام البرلمان الفرنسي امس: “الاتفاق الذي تم توقيعه، ولم نعلق عليه بعد، نرى أنه من المهم أن تلتزم تركيا التزاما صارما به، وفي حال عكس ذلك فإنها قد تواجه تشديد العقوبات الذي قد نستخدمه ضدها”.

وأشار إلى أن دول الاتحاد الأوروبي ستعقد قمة جديدة في ديسمبر المقبل، وستبحث “ممارسات تركيا العدائية”، مضيفا أنه “في وقت سابق كانت الدول الـ27 في الاتحاد قد قررت اتخاذ إجراءات ضد تركيا، بما فيها العقوبات إن لم تغير سلوكها. وهذه الخيارات على الطاولة”.

وأضاف لودريان أن تصرفات تركيا “مرفوضة”، متهما الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأنه “يروج للكراهية” تجاه فرنسا.

المصدر: تاس

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