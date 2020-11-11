إنجلترا – أفاد صحفي في شبكة “فوكس” الإنجليزية، بأن مانشستر يونايتد بدأ محادثات مع المقربين من النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في محاولة لضمه من يوفنتوس خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وبحسب المعلومات الواردة من كريستيان مارتين، الصحفي في الشبكة التلفزيونية “فوكس” الإنجليزية، فإن النادي الإنجليزي مانشستر يونايتد اتصل بالفعل بالمقربين من كريستيانو رونالدو “صاروخ ماديرا” في محاولة لاستعادته مرة أخرى إلى معقل “أولد ترافورد”.

وفقا لروايته، نقل مانشستر يونايتد بالفعل اهتمامه إلى البرتغالي خورخي مينديز، وكيل أعمال رونالدو، وكانت هذه المحادثة في مدينة بورتو البرتغالية، حيث حثه فيها أن يسأل نادي يوفنتوس عما إذا كانوا مهتمين بالتخلي عن اللاعب في الصيف المقبل، عندما سيكون لديه موسم واحد فقط قبل انتهاء عقده.

وتأتي هذه الأنباء، بعد أن أكدت صحيفة “ديلي ميل” الإنجليزية، أن يوفنتوس يدرس إمكانية بيع، كريستيانو رونالدو، خلال الصيف المقبل بسبب ارتفاع قيمة راتبه السنوي، الذي يتخطى 30 مليون يورو سنويا.

ورغبة مسؤولي يوفنتوس في تخفيض فاتورة دفع الرواتب بشكل كبير، قد تجعلهم يقبلون عرضا من مانشستر يونايتد، مدركين أنها ستكون الفرصة الأخيرة للحصول على بعض الترويج الاقتصادي للنجم البرتغالي (35 عاما)، الذي دفعوا من أجله 100 مليون يورو لنادي ريال مدريد في صيف 2019.

ويريد نادي مانشستر يونايتد استعادة ذكرياته الجيدة السابقة خلال فترة المدرب الاسكتلندي السير أليكس فيرغسون، ويرى أن التعاقد مرة أخرى مع النجم رونالدو سيكون حلا لتخبطاتهم في السنوات الأخيرة.

خاصة وأن كريستيانو رونالدو محبوب للغاية في “أولد ترافورد” بعد أن قضى بعض الوقت هناك عندما كان لا يزال شابا واعدا برع مع فريق سبورتنغ لشبونة البرتغالي، وتحت وصاية أليكس فيرغسون، أصبح الدون أحد أفضل اللاعبين في العالم، مما أدى إلى وجوده على رادار ريال مدريد وتم التعاقد معه لاحقا.

ومن جانبه، لم يخف رونالدو أبدا عاطفته تجاه “الشياطين الحمر” وأن متابعة مسيرته الطويلة هناك ستكون حسب رغبته.

وبدوره، أثار البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم، الجدل بتصريحاته بأن النادي الباريسي يستعد لسوق الانتقالات ولديه أولويات، ولكن من الوارد أن تحدث أمور غير متوقعة، في إشارة إلى إمكانية التعاقد مع رونالدو.

وقال ليوناردو في تصريحات عبر قناة ناديه باريس سان جيرمان: “ربما يستيقظ كريستيانو غدا، ويعلن رغبته في الانتقال لناد آخر”.

المصدر: وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares