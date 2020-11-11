روسيا – أكد النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف، إن أزمة كورونا أرجعت روسيا نحو 1.5 عاما إلى الوراء، مشيرا إلى أن الضربة التي تعرضت لها القطاعات الاقتصادية كانت متفاوتة.

وأوضح المسؤول قائلا، خلال مشاركته في منتدى “أفكار قوية للوقت الجديد”، إن “كوفيد تسبب بالطبع ببعض المشاكل لأنه ألقى بنا نحو 1.5 سنة للوراء، علاوة على ذلك تعرضت القطاعات الاقتصادية لضربة متفاوتة، بالدرجة الأولى أصاب كورونا النقل ونقل الركاب”.

كذلك أشار إلى أن قطاعات أخرى مثل خدمات السكان بمختلف أشكالها تعرضت للضرر جراء أزمة كورونا والإجراءات التي تم اتخاذها للحد من انتشار الفيروس.

وفي وقت سابق قالت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا غوليكوفا، إنه تم تخصيص أكثر من نصف تريليون روبل (نحو 7 مليارات دولار) من الميزانية الروسية لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد وحده.

وأثرت أزمة كورونا بشكل سلبي على الاقتصاد الروسي مثل غيره من الاقتصادات، وقامت الحكومة الروسية بتخصيص حزم دعم للشركات والأفراد المتضررين من الأزمة.

المصدر: “نوفوستي”

Share and Enjoy ! 0 Shares