إسبانيا – دخل لاعبا برشلونة للرجال والسيدات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والمهاجمة جينيفر إيرموسو قائمة المرشحين لأفضل لاعب ولاعبة في عام 2020، ضمن جوائز القمة العالمية لكرة القدم.

وينافس ليونيل ميسي ثنائي بايرن ميونخ، لبولندي البولندي روبرت ليفاندوفسكي والمدافع الألماني جوشوا كيميتش، على جائزة أفضل لاعب.

وتتنافس إيرموسو مع الدنماركية بيرنيل هاردا (تشيلسي)، والفرنسية ويندي رينار (أوليمبيك ليون) على جائزة أفضل لاعبة.

يذكر أن نسخة العام الحالي لمنتدى القمة العالمية للعبة الذي تنظمه مدريد سنويا، ستقام عن بعد بسبب ظروف تفشي جائحة كورونا.

وسيعلن منظمو منتدى صناعة كرة القدم في العالم، عن الفائزين في كل فئة يوم 16 نوفمبر الجاري، بينما سيتم تسليم الجوائز خلال الملتقى الافتراضي (WFS Live) خلال الفترة من 23 وحتى 27 من الشهر الجاري.

المصدر: وكالات

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