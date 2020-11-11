هل يساعد زيت السمك في تقوية المناعة ضد “كوفيد – 19″؟

هل يساعد زيت السمك في تقوية المناعة ضد “كوفيد – 19″؟

النرويج – أوضح العلماء أن من يتناولون زيت السمك بشكل منتظم نادرا ما يصيبهم فيروس كورونا .

وقرر فريق من العلماء النرويجيبن دراسة فاعلية زيت السمك في مقاومة إصابة الإنسان بفيروس كورونا. ويعتزم الباحثون تجنيد نحو 70 ألف متطوع سيختبرون على أنفسهم فاعلية التناول المنتظم لزيت السمك بغية الحيلولة دون الإصابة بـ”كوفيد – 19″.

حسبما أفادت شركة الإذاعة والتلفزيون النرويجية NRK.

وأشارت الشركة إلى أن فرضية الفوائد المحتملة لزيت السمك في مكافحة فيروس كورونا طرحها العلماء في المستشفى الجامعي بعاصمة النرويج أوسلو. وحسب العلماء فإن عدد الإصابات بـ”كوفيد – 19″ يقل ضمن الذين تناولوا زيت السمك بشكل منتظم.

وسيضم فريق المتطوعين مجموعات البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و75 عاما يمثلون مختلف مناطق النرويج.

كما سيتم تقسيم المتطوعين إلى مجموعتين حيث سيتناول المتطوعون التابعون للمجموعة الأولى زيت السمك طيلة موسم الشتاء. أما الآخرون فسيتناولون مادة غذائية تحاكي زيت السمك.

وسيقوم العلماء بمعالجة المعلومات الخاصة بالتجربة بعد انتهائها.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا

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