فلسطين – أكدت الرئاسة الفلسطينية أنها مستعدة للعودة إلى المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي على أساس الشرعية الدولية.

ورد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، التي قال فيها إنه “حان الوقت للقيادة الفلسطينية للعودة إلى المفاوضات بدون أعذار”، قائلا: “القيادة الفلسطينية مستعدة للعودة إلى المفاوضات على أساس الشرعية الدولية، أو من حيث انتهت المفاوضات أو بالتزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعة”.

وتوقفت المفاوضات بين الجانبين منذ أبريل 2014 بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية التي ترفض الاعتراف بمبدأ “حل الدولتين”.

المصدر: “وفا”

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