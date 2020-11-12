الولايات المتحدة – ذكر موقع “أكسيوس” أن القائم بأعمال البنتاغون الكولونيل دوغلاس ماكريغور قام بتعيين مستشار له، في إشارة الى أن الإدارة تريد تعجيل الانسحاب من الشرق الأوسط وأفغانستان قبل يناير.

واعتبر مسؤول كبير في الإدارة أن موجة الإقالات التي شهدها البنتاغون وتعيين الكولونيل المتقاعد ماكريغور من قبل الرئيس دونالد ترامب، هو جزء من تصفية الحساب التي يقوم بها ترامب.

إلا أن كبار المسؤولين في البيت الأبيض أوضحوا “أنهم يريدونهم أن يتحدثوا علنا عن الخروج من أفغانستان بحلول نهاية العام”.

وقال مسؤول كبير آخر في الإدارة الأمريكية إن ترامب الذي خاض المعركة الانتخابية عام 2016 على وعد بإعادة القوات الأمريكية، يشعر بالإحباط من البطء في وتيرة سحب القوات من الشرق الأوسط.

المصدر: “أكسيوس”

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