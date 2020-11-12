اليمن – أعلن التحالف العربي أن قواته اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

وأشار المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي، إلى أن قوات الدفاع الجوي التابعة للتحالف، قامت باعتراض وإسقاط طائرة مفخخة أطلقتها جماعة “أنصار الله” الحوثيين باتجاه الأراضي السعودية.

وأعلن التحالف، في وقت سابق، عن اعترض قاربين محملين بالمتفجرات جنوبي البحر الأحمر أطلقهما الحوثيون في اليمن.

وقال المالكي، إن “قوات التحالف البحرية رصدت مساء الأربعاء، محاولة للمليشيا الحوثية الإرهابية للقيام بعمل عدائي وإرهابي بجنوب البحر الأحمر باستخدام زورقين مفخخين مسيرين عن بعد، أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية من محافظة الحديدة”.

وأضاف، أنه “تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية”.

وشدد المالكي، على أن “قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة بتنفيذ الإجراءات الصارمة والرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية وتحييد وتدمير مثل هذه القدرات والتي تهدد الأمن الإقليمي والدولي”.

المصدر: “وكالات سعودية”

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