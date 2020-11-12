ليبيا – أعلنت القوات المسلحة المصرية عن عقد ندوة إستراتيجية عسكرية لإيجاد أنسب الحلول لمواجهة التحديات التي يواجهها الأمن القومي والإقليمي.

القوات المسلحة المصرية قالت وفقًا لما نقله موقع “روسيا اليوم” اليومَ الخميس قالت: إن هيئة البحوث العسكرية نظمت الندوة الإستراتيجية للعام البحثي 2020، تحت عنوان “الإستراتيجية القومية لمجابهة تهديدات التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية وتأثيرها على الأمن القومي”.

وأكد رئيس هيئة البحوث العسكرية المصرية أن العلاقات المصرية الليبية ليست فقط مجرد علاقات جوار جغرافي، وإنما هي علاقات تاريخية وثيقة تمتد إلى مختلف العصور.

وأشار إلى أن هيئة البحوث العسكرية توصلت إلى مقترح إستراتيجية قومية تجابه التحديات الناتجة عن التدخل الدولي والإقليمي في الأزمة الليبية.

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