مصر – أعلنت القوات المسلحة المصرية انتهاء فعاليات التدريب البرمائي المشترك المصري البريطاني (T-1)، بمشاركة حاملة المروحيات المصرية “أنور السادات”.

وأوضحت القوات المسلحة المصرية أن الحاملة من طراز ميسترال ومجموعتها القتالية والفرقاطة “شرم الشيخ” طراز بيري ولنش الصواريخ “علي جاد” من طراز سليمان عزت وسفينة الإبرار “ALBION HMS” البريطانية ومجموعاتها القتالية المصاحبة وعدد من الفرقاطات واللنشات شاركت في التدريبات.

وتضمن التدريب العديد من الأنشطة التدريبية المختلفة ذات الطابع الاحترافي منها التدريب على تنفيذ تشكيلات الإبحار المختلفة والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات المشتركة على اتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية.

وكشف تنفيذ التدريب المتميز لتبادل وسائط الإبرار البحري بين الجانبين، عن مدى التناغم والكفاءة القتالية العالية التى يتمتع بها كافة العناصر المشاركة فى التدريب.

كما أشتمل التدريب أيضا على تنفيذ تدريب لحماية السفن التى تحمل شحنات هامة وتأمينها مع التدريب على عمليات الإعتراض البحرى طبقاً للمواثيق والقوانين الدولية وكذا تنفيذ تدريباً للدفاع الجوى لمواجهة التهديدات الجوية وتأمين الوحدات البحرية فى نطاق عملها.

هذا وقد شهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ عملية برمائية ناجحة لإبرار مجموعات من القوات المحمولة بحرا أو المحملة على وسائط الإبرار والقوات الخاصة البحرية وتأمينها حتى وصولها للساحل وتنفيذ عملية إقتحام ناجحة للشاطئ تمهيداً لإبرار القوة الرئيسية.

المصدر: RT

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