مصر – تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع اليونان، التي اعترضت عليها تركيا بشدة في وقت سابق.

وقال الرئيس المصري في أثينا خلال لقائه مع كونستانتينوس هاتزيداكيس، وزير الطاقة والبيئة اليوناني، إن ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان، ستتيح تعظيم الاستفادة من مخزون الغاز الطبيعي والثروات الهيدروكربونية بالمناطق الاقتصادية لكلا الطرفين بالبحر المتوسط.

وأكد الرئيس المصري على الأهمية التي توليها مصر لتعزيز علاقات التعاون مع اليونان في مجالات الطاقة التقليدية والجديدة والمتجددة، خاصة بعد تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط، بالتوقيع على ميثاقه من قبل دوله الأعضاء، والذي سيمثل محفلا إقليميا هاما في هذا الإطار.

ويشتعل الصراع بين مصر وقبرص واليونان من جهة، وتركيا من جهة أخرى على ثروات شرق البحر المتوسط، حيث اتهمت مصر السلطات التركية “بمواصلة اتخاذ إجراءات أحادية” تزيد من حدة التوتر في البحر المتوسط، على خلفية إرسال أنقرة سفينة ثانية إلى سواحل شمال قبرص للتنقيب عن الغاز هناك.

وتنفذ تركيا منذ مايو 2019، أعمال تنقيب عن الغاز بـ”أذن” من جمهورية شمال قبرص التركية (غير معترف بها دوليا)، في مياه شرق البحر المتوسط، التي تعتبر جزءا من المنطقة الاقتصادية الخاصة بجمهورية قبرص المعترف بها دوليا.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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