الصين – نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الرئيس الصيني شي جين بينغ قوله اليوم الخميس، إن الصين ستسعى جاهدة لتحقيق اختراقات كبيرة في التقنيات الرئيسية.

ونقل عن الرئيس شي قوله إن الصين ستبني منصات تداول للأصول المالية الدولية.

ومن المرتقب أن يحضر الرئيس الصيني، عبر تقنية الفيديو، قمة دول البريكس في 17 نوفمبر تلبية لدعوة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كما سيحضر اجتماع القادة الاقتصاديين أبيك في 20 نوفمبر تلبية لدعوة رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، كما سيحضر قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في الفترة من 21 إلى 22 نوفمبر تلبية لدعوة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

المصدر: رويترز + شينخوا

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