ليبيا – التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي صقر عمران بوجواري أمس الأربعاء وفدًا من منظمة اليونسيف، ضم مسؤول الصحة عن منظمة اليونسيف في ليبيا محمد يونس، ومسؤل الصحّة والتغذية ومسؤل التعليم باليونسيف.

الاجتماع تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للبلدية عدة نقاط، من أهمها الزيارات والجولات التي قام بها مسؤولو التعليم والصحة بمنظمة اليونسيف وإطلاعهم على الأوضاع بمدينة بنغازي، وخاصة بعد زيارتهم لعدد عشرة عيادات ومراكز صحية للوقوف على آلية العمل، ومُتابعة التطعيمات وكيفية تخزينها وغيرها من برامج الرعاية الصحية.

وأفاد مسؤل الصحة باليونيسيف للحاضرين بأن مرافق الرعاية الصحية الأولية بمدينة بنغازي على مستوى عالٍ جدًا من الانضباط والنظام والجودة في الخدمات المُقدمة للمواطن، وأن جودة الخدمة وسلاستها يحتذى به في مجال الرعاية الصحية الأولية.

وتحدّث مسؤول التعليم بالمنظمة عن زيارته لبعض المدارس بالمدينة، وثمّن دور البلدية وما تقدمه للقطاعات الخدمية في نطاقها.

كما قام رئيس المجلس التسييري للبلدية بإعطاء نبذة عن الخدمات التي قامت بها البلدية من صيانات للمرافق التعليمية والصحية داخل البلدية، والعمل على تجهيزها الاحتياجات التي تفرضها طبيعة العمل بهذه المرافق، كما أشاد بالدور الذي تقوم به المنظمات التابعة للأمم المتحدة في مدينة بنغازي.

وتحدث مدير الخدمات الصحية بنغازي عن الدور المهم والمباشر لبلدية بنغازي في مجال دعم قطاع الصحة، وتواصلها المُباشر والدائم وإطلاعها المُستمر على الأوضاع والمُساعدة في تذليل الصعاب والعراقيل؛ لضمان وصول الخدمات للمواطنين بشكل سلس ومُريح، كما أفاد بأن الإدارة شرعت في إجراءات الفحص الطبي للطلبة الجُدد، وإجراء التطعيمات للتسجيل والبداء بالعام الدارسي الجديد.

وتطرّق مراقب شؤون التربية والتعليم بنغازي إلى أعمال الصيانة للمدارس التي تمت بالتنسيق مع البلدية، وثمن عاليًا الدور الذي تقوم به المنظمة في بنغازي.

Share and Enjoy ! 0 Shares