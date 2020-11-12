ليبيا – قال المحلل السياسي الليبي كامل المرعاش إن اجتماعات اللجنة العسكرية الموحّدة هي الترمومتر الذي يقاس به مدى النجاح الذي يُنجز في المسارات الأخرى، السياسية والاقتصادية والدستورية والمصالحة الوطنية الشاملة.

المرعاش وفي تصريح لموقع “العين الإخبارية” أمس الأربعاء أوضح أن المسار العسكري يزيل عقبات كثيرة، أهمها احتكار السلاح في مؤسسات الدولة الرسمية، ونزعه من كل المجموعات المسلحة والتي عطلت كل موسسات الدولة منذ 2011، ما سيفتح الباب للاستقرار وإجراء انتخابات نزيهة جديدة تنهي أزمة الشرعيات.

وأشار إلى وجود انقسام بين مليشيات الغرب الليبي، والتي لا تمتثل لحكومة فائز السراج إلا فيما يتوافق ومصالحها، مشيرًا إلى أن توجه هذه المليشيات سيكون حسب مواقف قادتها، الذين يربطون تأييدهم لمخرجات هذه اللجنة بتحقيق مصالحهم في الحصول على مناصب معينة في السلطة الجديدة.

المرعاش بيّنت أن المسار السياسي الذي يعقد الأيام الجارية في تونس، هو المكمل لمسار هذه اللجنة؛ لأنه يعتمد على نتائجها في توفير الأمن والاستقرار، وهو من أهم عوامل نجاح أي مسار سياسي.

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