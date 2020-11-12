ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن الاتفاق بين العسكريين على فتح الطريق بين الشرق والغرب يعدُّ الخطوة العملية الأولى التي ستكشف مدى رغبة وجدية حكومة فائز السراج في رفع المعاناة عن الشعب الليبي.

امغيب وفي تصريح لصحيفة “الاتحاد” اليوم الخميس أوضح أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي سيتابعون مدى قدرة حكومة فائز السراج على ضبط الأمن، بالإضافة لكشف مدى تحكم الميليشيات والمجموعات المسلحة في مدن المنطقة الغربية.

وأضاف: “إلى هذه اللحظة لم نرَ من المجتمع الدولي أي بوادر حسن نية تجعلنا نتأكد أنهم جادون في تنفيذ بنود اتفاق جنيف، ولذلك لا أعلم ما هي الضمانات التي نستطيع من خلالها ضمان خروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب”.

امغيب دعا البعثة الأممية إلى العمل على إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يلزم المرتزقة والمقاتلين الأجانب بالخروج تزامنًا مع انعقاد جولات الحوار السياسي في تونس.

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