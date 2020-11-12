المواجهة احتضنها ملعب سفينيس في امارة دبي، كان الحذر السمة السائدة في اغلب دقائق المباراة، حيث لم يرتقِ الاداء الى المستوى المطلوب لتنتهي كما بدأت سلبية من دون اهداف.

وتعد هذه المواجهة هي الاولى لاسود الرافدين بعد جائحة كورونا التي اجتاحت البلاد منذ مطلع شهر آذار الماضي.

وغاب عن اللقاء المدافع احمد ابراهيم بسبب اصابته ب‍فيروس كورونا، حيث تم حجره وابعاده عن تدريبات اسود الرافدين.

وتخضع المنتخبات المتواجدة في الامارات العربية المتحدة الى بروتوكلات طبية مشددة.

وسيواجه المنتخب الوطني نظيره الاوزبكي في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري ضمن المعسكر ذاته.