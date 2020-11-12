فيينا – ذكرت وكالة “بلومبرغ”، نقلا عن مصادر مطلعة، أن مجموعة “أوبك+” تبحث مسألة تأجيل تقليص تخفيضات إنتاج النفط لثلاثة أو ستة أشهر من أجل دعم أسواق النفط.

وتبحث دول مجموعة “أوبك+” هذا الخيار في ظل مخاوف من تراجع الطلب العالمي على الخام، بسبب إغلاق بعض الدول اقتصاداتها بشكل جزئي مع تزايد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

ووفقا للوكالة فإن الأعضاء في مجموعة “أوبك+” يناقشون بنشاط فكرة الإبقاء على الحصص الحالية لخفض إنتاج النفط حتى الأشهر الأولى من العام المقبل، وأشارت الوكالة إلى أن اقتراح تنفيذ تخفيضات أكبر للإنتاج لا يحظى بعد بتأييد واسع بين أعضاء المجموعة.

وفي نهاية أكتوبر الماضي، قال وزير النفط الروسي السابق، ألكسندر نوفاك، إنه من السابق لأوانه مناقشة مستقبل صفقة “أوبك+” بعد ديسمبر 2020، مشيرا إلى ضرورة مراقبة وضع سوق النفط خلال نوفمبر 2020.

ويتوجب على دول مجموعة “أوبك+” ابتداء من يناير 2021 خفض الإنتاج بواقع 5.8 مليون برميل يوميا، بدلا من تنفيذ التخفيضات الحالية بحجم 7.7 مليون برميل يوميا.

المصدر: “تاس”

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