الإمارات العربية – تغلب المنتخب السوري على نظيره الأوزباكستاني (1-0) في المباراة الودية بكرة القدم التي جمعتهما اليوم الخميس، على أرضية ملعب فريق الشارقة الإماراتي.

ويدين منتخب “نسور قاسيون” بالفضل في انتصاره للاعب خط الوسط محمود مواس، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة الثانية من بداية أحداث الشوط الثاني للقاء.

وشهدت المباراة طرد لاعب منتخب أوزباكستان علي تيخانوف مبكرا في الدقيقة العاشرة، وطرد السوري يوسف الحموي في نهايتها بسبب الخشونة الزائدة.

وغاب المهاجمان عمر السومة وعمر خربين، أهم عنصرين في تشكيلة منتخب سوريا، الذي يستعد لبطولتي كأس آسيا وتصفيات كأس العالم “قطر 2022″، تحت قيادة مدربه التونسي نبيل معلول.

المصدر: وكالات

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