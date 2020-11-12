ليبيا – أعلنت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق عن الاتفاق مع الجانب التونسي على صيغة مشتركة لبروتوكول صحي، يتضمن جملة من الإجراءات الواجب اتباعها من قبل مواطني البلدين من أجل التوقّي من جائحة كوفيد – 19 خلال تنقّلهم بين البلدين.

جاء ذلك وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للوزارة تجسيمًا لإرادة قيادتي البلدين في مزید من توطيد وشائج الأخوة التي تجمع الشعبين الليبي والتونسي وتعزيز مجالات التعاون الثنائي، وإثر جلسة العمل الموفقة التي انعقدت بتونس21 أكتوبر 2020 في مقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج مع الوفد الدبلوماسي الليبي، برئاسة وكيل وزارة الخارجية للشؤون الفنية،

ويتضمن هذا البروتوكول إجراءات عملية لتيسير حركة تنقل المسافرين وتبادل السلع والخدمات بين البلدين عبر المعبرين الحدوديين رأس جدير وذهيبة-وازن.

كما أكدت الوزارة بأن الاتصالات ما زالت جارية بين الجهات المختصة في البلدين؛ من أجل إعادة برمجة الرحلات الجوية بينهما.

وبحسب الاتفاق الثنائي سينطلق العمل بهذا البروتوكول الصحّي المشترك ابتداءً من يوم السبت الموافق 14نوفمبر 2020.

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