نيويورك – حضت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة دول مجموعة العشرين (G20) على اتخاذ إجراءات في سبيل مساعدة الدول الأشد فقرا في العالم، لمواجهة جائحة كورونا.

وطرحت اللجنة خطة مؤلفة من أربعة إجراءات تضمن تقديم مساعدة فورية للمشاكل المالية التي تعاني منها أشد الدول فقرا في العالم في ظل استمرار جائحة كورونا، وذلك عبر وثيقة نشرتها اللجنة قبيل الأجتماع الاستثنائي لقمة العشرين المزمع عقده غدا الجمعة.

وبينت الخطة حاجة الدول إلى تمديد أجل مبادرة تعليق خدمة الدين حتى نهاية 2021، أو ربما حتى نهاية 2022، كما واقترحت وضع تسهيلات لمساعدة الدول على الوفاء بمدفوعات الدين في الأجل القصير، وأيضا تقديم دفعة للإقراض من بنوك التنمية.

وجاء في الوثيقة أيضا: “ستنهار مقاومة إفريقيا إذا ظل صانعو السياسة العالمية غير مبالين أو متهيبين في رد فعلهم. إنها مسؤولية مشتركة”.

وفي سياق متصل، قام المسؤولون في مجموعة العشرين بالموافقة على تمديد تجميد مدفوعات الديون الثنائية الرسمية في أكتوبر الماضي، على خلفية مبادرة تعليق خدمة الدين إلى النصف الأول من 2021.

المصدر: “رويترز”

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