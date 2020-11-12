إنجلترا – أكد نادي ليفربول، حامل لقب الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إن مدافعه الدولي الإنجليزي جو غوميز، سيغيب عن جزء كبير من الفترة المتبقية للموسم الحالي، بعد خضوعه لجراحة في ركبته اليسرى.

وذكر ليفربول في بيان اليوم الخميس: “خضع غوميز لجراحة لعلاج وتر في الركبة اليسرى”.

وأضاف: “أجريت الجراحة لتصحيح الضرر للاعب البالغ من العمر 23 عاما وتمت صباح اليوم الخميس في لندن بنجاح”.

وأكمل البيان: “لم يتحدد موعد عودته لكن على الأرجح سيغيب لفترة طويلة عن الفترة المتبقية في موسم 2020-2021”.

وكان غوميز، تعرض للإصابة خلال مران مع منتخب إنجلترا أمس الأربعاء، وانسحب من التشكيلة قبل مباراة ودية ضد إيرلندا اليوم الخميس.

وتشكل إصابة غوميز، ضربة قوية لمدرب ليفربول، الألماني يورغن كلوب، الذي يفتقد جهود المدافع البارز فيرغيل فان دايك حتى نهاية الموسم، بسبب إصابة في الركبة.

ويحتل ليفربول المركز الثالث في الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة من ثماني مباريات، وسيستقبل ليستر سيتي صاحب المركز الثاني يوم 21 من هذا الشهر.

المصدر: رويترز

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