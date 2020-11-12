فرنسا – بالطبع تبدو لكم هذه الأقلام مألوفة جداً، فمن منا لم يستخدمها أثناء سنوات الدراسة؟ انها أقلام “بك” الشهيرة، ذات الأغطية الزرقاء.

ما لا يعرفه كثيرون، أن شركة “بك” طرحت تصميماً جديداً لأغطية الأقلام عام 1991، ولم يلاحظ غالبية الناس الفرق بين التصميم القديم والجديد، وما تم تغييره بالفعل هو أمر بسيط، اذ تم تزويد غطاء القلم بثقب صغير من الأعلى، لم يعلم أحد في ذلك الوقت سبب اضافة الثقب هذا.

لم يفكر مستخدمو هذه الأقلام بالثقب كثيراً، ولم يمنحوا أي أهمية للتغيير، ولكن دفع هذا التغيير الى الحفاظ على حياة كثير من الأطفال، أكثر من مئة طفل على الأقل، ونسبة أقل من البالغين أيضاً كل عام.

وذلك لأن الأطفال يحبون التعرف على طعم الأقلام التي يحملونها، حتى المستخدمين الكبار يقومون بمضغ الغطاء عند التركيز في أمر ما، أو عند الشعور بالتوتر والغضب، وبالتالي قد يبتلع الشخص الغطاء دون قصد، ويمكن أن يسبب الغطاء باختناق الشخص اذا استقر في القصبة الهوائية، وفي هذه الحالات، يساعد هذا الثقب الصغير الشخص في الحصول على الهواء ريثما تصل سيارة الاسعاف.

المصدر : جفرا نيوز

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