ليبيا – نفى مدير مشروع مخصّصات أرباب الأسر من النقد الأجنبي بمصرف ليبيا المركزي بطرابلس سالم مفتاح السيوي صحّة ما يُتداول عن قرب صرف منحة أرباب الأسر؛ لعدم وجود مؤشرات تفيد بحل المشكلة.

السيوي وفي مقابلة مع شبكة “الرائد” الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين قال: “أننا ندرك جيدًا أن منحة أرباب الأسر أسهمت في حل مشاكل أغلب العائلات الليبية، لكن للأسف من اتخذوا قرار إغلاق النفط لا تهمهم مصلحة البلاد ومصلحة الليبيين”، وفق قوله.

وأكد السيوي استفادة 7 ملايين و826 ألفًا و245 مواطنًا ليبيًا من منحة أرباب الأسر بما يمثل 1 مليون و569 ألفًا و680 عائلة، مشيرًا إلى أن مخصصات سنة 2019 ما زالت قائمة.

Share and Enjoy ! 0 Shares