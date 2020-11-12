مصر – أحيت الفنانة المصرية، رانيا محمود ياسين، ذكرى رحيل الساحر محمود عبد العزيز، بنشرها صورة نادرة لوالدها ومحمود عبد العزيز عبر حسابها على “انستغرام”.

وكتبت رانيا، قائلة:” هكذا أنتم في الجنة الآن بإذن الله، الله يرحمكم ويغفر لكم ويسعدكم في جنات النعيم يارب، كما اسعدتم الناس بفنكم الراقي، اللهم اجعلهم ممن قلت فيهم فرحين بما آتاهم الله من فضله، ابي الغالى و اونكل محمود عبد العزيز التي تحل ذكراه الرابعة في جنات النعيم”.

تحل، اليوم الخميس، الذكرى الرابعة لرحيل الساحر محمود عبد العزيز، الذى رحل عن عالمنا يوم 12 نوفمبر 2016.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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