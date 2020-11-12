ليبيا – أكّدت الممثلة الخاصّة للأمين العام للأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني ويليامز أمس الأربعاء أن المشاركين في ملتقى الحوار في تونس توصّلوا إلى اتفاق حول إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في البلاد، في غضون فترة لا تزيد عن 18 شهرًا.

ويليامز قالت في مؤتمر صحافي من العاصمة التونسية وفقًا لوكالة “سبوتنيك” الروسية: “المشاركون في ليبيا توصّلوا إلى حل لإنهاء الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات نزيهة وشاملة برلمانية ورئاسية ذات موثوقية، وقاموا بتوضيح الخطوات من أجل الوصول إلى الانتخابات وفق أساس دستوري”.

وشددت على أن الانتخابات ستعقد في فترة لا تتجاوز 18 شهرًا، موضحةً أن المناقشات في تونس كانت بناءة، مبدية سعادتها بوتيرة سير تلك المفاوضات.