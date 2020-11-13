ألمانيا – أفادت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم إن التعافي الاقتصادي بالبلاد استمر حتى أكتوبر الماضي، مؤكدة أن إجراءات العزل العام أضرت بالاقتصاد في نوفمبر الجاري.

وأضافت الوزارة أنه لا يبدو أن التعافي سيستأنف بنهاية العام 2020، طالما ظلت القيود موجودة.

وقال مكتب الإحصاءات الاتحادي اليوم إن طلبات إشهار الإفلاس من الشركات في ألمانيا انخفضت 35.4 بالمئة في أغسطس الماضي على أساس سنوي.

وأضاف، أن الانخفاض يرجع بشكل أساسي إلى تعليق مؤقت في تقديم طلبات الإفلاس، مما لا يعكس المصاعب، التي تواجهها العديد من الشركات بسبب الجائحة.

وكان مجلس المستشارين الاقتصاديين للحكومة الألمانية قال يوم الأربعاء الماضي، إنه يتوقع انكماش أكبر اقتصاد في أوروبا بأقل مما كان يخشاه في البداية هذا العام، بفضل أداء قوي في الصيف، لكن موجة ثانية من جائحة كوفيد-19 تضفي ضبابية على توقعات النمو لعام 2021.

المصدر: “رويترز”

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