ليبيا – قال الدبلوماسي الليبي رمضان البحباح إن توقيع حكومة الوفاق مع قطر أمس الخميس على إتفاقية “تدريب وتعاون” تمثل تقويض صريح لاتفاق جنيف.

البحباح وفي تصريحات خاصة لموقع “العين الإخبارية” أمس الخميس أوضح أن الاتفاقية تعد محاولة مكشوفة من قطر وتركيا بأن اتفاقتهما الأمنية والعسكرية مع حكومة فائز السراج تعد مصانة ولا تتأثر بأي اتفاق سياسي بين الأطراف الليبية المتصارعة.

وأكد أن هذا يعكس هشاشة الاتفاق السياسي والدول التي تتبناه والسكوت على هذا الخرق الفاضح بخاصة الدول الراعية للاتفاق والداعمة له سيؤدي حتما إلى تقويضه،وهذا هو الهدف من إبرام هذه الاتفاقيات وهي إفساد أي محاولة قد يترتب عليها نوع من الاستقرار لصالح الليبيين.

ولفت إلى إن هذه الاتفاقيات تعد بمثابة تدخل سافر في شؤون الدولة الليبية وانتهاك صريح لسيادتها وكذلك إصرار من حكومة السراج بأن الاتفاق السياسي هو بنظرها حبر على ورق وتنصل واضح من بنوده الملزمة بإيقاف أي اتفاقيات ومعاهدات تمت بشكل منفرد لحكومة السراج،مضيفاً:” هذا يضع المجتمع الدولي في حرج كبير مالم توقف مثل هذه الاتفاقيات”.

البحباح كشف أن الاتفاقية محاولة لتقويض الاتفاق السياسي على مستوى دول كبرى لها مصلحة في استمرار الوضع الراهن مما يجعل أي اتفاق بعيد المنال وصعب التنفيذ.

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