التحالف العربي يعلن إحباط 5 هجمات على السعودية من قبل الحوثيين خلال يوم

التحالف العربي يعلن إحباط 5 هجمات على السعودية من قبل الحوثيين خلال يوم

السعودية – أعلن التحالف العربي إحباط 5 هجمات على السعودية خلال امس الخميس بواسطة طائرات مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون من اليمن باتجاه جنوب المملكة.

وأصدر المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، العميد الركن تركي المالكي، في غضون الساعات الـ24 الماضية بيانات مماثلة تحدث فيها عن “اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية”، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وبعد فترة من الهدوء النسبي كثفت قوات الحوثيين منذ الصيف الماضي هجماتها بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية على مواقع داخل السعودية التي تتهم جماعة “أنصار الله” باستهداف المدنيين في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015، التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا موالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران.

المصدر: “واس” + وكالات

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