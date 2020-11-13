ليبيا – بحث رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني الخميس آلية حلحلة المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية، وذلك خلال اجتماع مع وزير الصناعة السنوسي صالح،ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير أعمال الوزارة امراجع غيث ورئيس مجلس إدارة شركة المطاحن الوطنية سليمان الذيب وعضو مجلس إدارة الشركة سعيد العبار.
الاجتماع ناقش بحسب المكتب الاعلامي للحكومة الليبية المشاكل التي تواجه شركة المطاحن الوطنية وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها.
واطلع الثني على خطة عمل الشركة خلال الفترة القادمة وكيفية تأمين متطلبات السوق المحلي من والدقيق والأعلاف.