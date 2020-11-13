ليبيا – هاجم وكيل وزارة الخارجية الليبية الأسبق السفير السابق حسن الصغير النص الوارد في الفقرة العاشرة من المادة السادسة لمذكرة صلاحيات المجلس الرئاسي في مسودة خارطة الطريق خلال الملتقى السياسي الليبي المنعقد في تونس.

الصغير وفي تصريحات خاصة لصحيقة “الاتحاد” اليوم الجمعة أكد أنها لم تناقش داخل قاعة ملتقى الحوار الليبي في تونس وتم التلاعب به في لجنة الصياغة التي تسيطر عليها جماعة الإخوان.

وأكد الصغير أن الهدف من تمرير هذه المادة هو حماية مصالح جماعة الإخوان بالإبقاء على الاتفاق الموقع بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وفائز السراج وشرعنة استمرار تركيا في الأراضي الليبية وحماية المصالح الاقتصادية لأردوغان في ليبيا.

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