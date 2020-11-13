إيطاليا – تقدم رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني، بطلب إحاطة للمفوضية الأوروبية بشأن المبادرات التي تهدف لاتخاذها من أجل احتواء خطة الصين للهيمنة على الاقتصاد الإيطالي والأوروبي.

وأشار برلسكوني، زعيم حزب “فورتسا إيطاليا”، في الطلب الذي حمل أيضا توقيع نائب الحزب، رئيس البرلمان الأوروبي السابق أنطونيو تاياني، “إلى أنه في 5 نوفمبر، أقرت اللجنة البرلمانية للأمن في الجمهورية الإيطالية تقريرا يحذر من تغلغل رأس المال الصيني في النسيج الاقتصادي الإيطالي”.

وأضاف القيادي في ائتلاف يمين – الوسط المعارض أن “الاستثمارات الصينية ارتفعت من 573 مليون يورو في عام 2015 إلى 4.9 مليار يورو في عام 2018”.

وأفاد بأنه من بين الاستثمارات التي تدعو للقلق، تلك التي في شركات تمتلك أصول بنية تحتية استراتيجية، حيث تمتلك “شبكة الدولة” الصينية متعددة الجنسيات (SGCC) وحدها 35% من أسهم “CDP Reti SpA” التي تتحكم في شبكات الطاقة الوطنية (سنام، تيرنا، إيتالغاس).

وصرح رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق بأنه وبالإضافة إلى ذلك، يعمل في إيطاليا 50 ألفا و797 من رواد الأعمال المولودين في جمهورية الصين الشعبية، من بينهم 17 ألفا في قطاع التصنيع.

واختتم برلسكوني متسائلا: “ما هي الإجراءات التي تعتزم المفوضية اتخاذها من أجل سياسة صناعية أوروبية أكثر تنسيقا؟ وهل تنوي إنشاء منظومة بوسعها تبادل المعلومات الإستراتيجية ذات الطبيعة الاقتصادية والصناعية بين الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي؟”.

المصدر: وكالة “آكي” الإيطالية

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