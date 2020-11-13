إنجلترا – أكد وزير بريطاني، أنه لن يكون هناك تأخير في تلقي بلاده للقاح كورونا من الخارج، حتى لو لم تتوصل المملكة المتحدة إلى صفقة تجارية مع الاتحاد الأوروبي بحلول بداية عام 2021.

وردا على سؤال عما إذا كان اللقاح يمكن تأجيله بسبب الفحوص الجمركية أو صعوبات أخرى، بمجرد انتهاء الفترة الانتقالية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في الأول من يناير، قال وزير النقل البريطاني، غرانت شابس: “نعم يمكنني استبعاد ذلك”، مشيرا إلى “أننا لقد أنجزنا قدرا هائلا من العمل بشأن الاستعداد على الحدود”.

وقال في حديث لشبكة “BBC”: “لقد وقعنا أيضا عقد شحن، يزيد عن 100 مليون جنيه إسترليني، للتأكد من أنه يمكننا الحصول على سلع من الفئة الأولى، والتي تتضمن أشياء مثل اللقاحات. لذلك حتى لو كانت هناك مشاكل – نأمل بشدة ألا تكون موجودة، ونخطط لعدم وجودها – فلدينا دعم”.

المصدر: “رويترز”

Share and Enjoy ! 0 Shares