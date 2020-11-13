ليبيا – أعرب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل عن ترحيبه بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف الليبية خلال مشاوراتهم في تونس، مؤكدًا أنه خطوة مهمة نحو انتخابات حرة وحكومة موحدة.

بوريل وفي تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أمس الخميس وفقاً لما نقلته وكالة “سبوتنيك” الروسية قال:”نتابع عن كثب المحادثات الجارية في تونس، الاتفاق الذي تم التوصل إليه أمس خطوة مهمة نحو انتخابات حرة وشفافة وحكومة موحدة”.