تركيا – أعلنت صحيفة Hurriyet Daily News التركية، أن علماء الآثار عثروا خلال عمليات الحفر الجارية في منطقة قادرلي الواقعة جنوب محافظة عثمانية، على فسيفساء قديمة عليها صورة امرأة.

وتشير الصحيفة، إلى أن العلماء أطلقوا على هذه الفسيفساء اسم “موناليزا قادرلي”، لأن المرأة المرسومة فيها تشبه كثيرا لوحة ” الموناليزا” الشهيرة، التي رسمها ليوناردو دافينشي.

ويعتقد الخبراء، أن هذه الفسيفساء كانت تزين فيلا بنيت في القرنين الأول والثاني ميلادي. ولا يستبعد علماء الآثار أن تكون هذه الصورة لصاحب المنزل.

ويقول عالم الآثار أوميت كايش أوغلو، “هذه الفسيفساء هي الوحيدة في محافظة عثمانية عليها صورة إنسان”.

وقد بدأ الخبراء في دراسة هذه الفسيفساء لتحديد تاريخها والحصول على معلومات إضافية عنها.

المصدر: نوفوستي

Share and Enjoy ! 0 Shares