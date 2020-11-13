الولايات المتحدة – ذكر موقع “أكسيوس” أن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، ينوي الأسبوع المقبل زيارة هضبة الجولان المحتلة إسرائيليا ومستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية، وذلك في أول زيارة من نوعها.

وأوضح “أكسيوس”، في تقرير نشره امس الخميس استنادا إلى مصادر مطلعة، أن السفارة الأمريكية لدى إسرائيل وجهاز الأمن الإسرائيلي “الشباك” يجريان استعدادات مكثفة لهذه الزيارة غير المسبوقة، التي ستشمل هضبة الجولان ومستوطنات في الضفة الغربية ومصنع نبيذ في بساغوت.

وأشار التقرير إلى أن صاحب هذا المصنع سبق أن أنتج دفعة خمور أطلق عليها اسم بومبيو بعد توجيهه بوقف اعتبار المستوطنات الإسرائيلي غير شرعية من قبل الولايات المتحدة العام الماضي.

وشدد الموقع على أن بومبيو سيكون أول وزير خارجية أمريكي يزور هتين المنطقتين، حيث سبق أن اعتبرت كل الإدارات الأمريكية قبل تولي ترامب السلطة سيطرة إسرائيل على الجولان السوري المحتل وبناء مستوطنات في الضفة الغربية أمرين غير شرعيين.

وذكر “أكسيوس” في هذا السياق أن “هذه الزيارة يبدو أنها تهدف إلى التشديد على تغييرات في سياسة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تجاه إسرائيل”.

المصدر: “أكسيوس” + وكالات

Share and Enjoy ! 0 Shares