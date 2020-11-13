مولدوفيا – خرج المنتخب الروسي بتعادل سلبي من ملعب مضيفه المولدوفي، في المباراة الدولية الودية بكرة القدم التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على ملعب “زيمبرو” في العاصمة كيشينوا.

وسيطر لاعبو روسيا على مجريات اللقاء، ولكنهم فشلوا في هز شباك أصحاب الأرض، ليخرجوا بتعادل سلبي.

وسقط منتخب روسيا في فخ التعادل للمباراة الثالثة على التوالي، بعد تعادله أمام كل من ضيفيه التركي (2-2) والهنغاري (0-0)على الترتيب، وذلك ضمن الجولتين الثالثة والرابعة لدوري أمم أوروبا لكرة القدم.

وتستعد روسيا لمواجهة مضيفتيها تركيا وصربيا يومي الأحد والأربعاء المقبلين على الترتيب، ضمن الجولتين الخامسة والسادسة لدوري أمم أوروبا.

ويتصدر منتخب روسيا قائمة المجموعة الثالثة (B3) ضمن المستوى الثاني، برصيد 8 نقاط، متقدما بفارق نقطة واحدة على وصيفه منتخب هنغاريا.

ويحتل منتخب تركيا المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويليه الصربي في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

المصدر: RT

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