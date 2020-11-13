فرنسا – يستقبل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الاثنين المقبل، وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الذي يقوم بجولة في أوروبا والشرق الأوسط.

وأفادت الرئاسة الفرنسية امس، بأن ذلك بناء على طلب الجانب الأمريكي بشفافية كاملة مع فريق الرئيس المنتخب جو بايدن.

ويرتكز اللقاء مع بومبيو على ضرورة التباحث في ملفات مثل الإرهاب أو النزاع حول إقليم ناغورني قره باغ، في وقت لا تزال إدارة ترامب تتولى المهام في واشنطن، وفق قصر الإليزيه الذي أشار إلى أن الاتصالات مع فريق الرئيس المنتخب “أُقيمت وتُفعّل”.

ومن المقرر أن يلتقي وزير الخارجية الأمريكي أيضا نظيره الفرنسي جان إيف لودريان.

وبعد فرنسا، سيتوجه بومبيو إلى تركيا وجورجيا وإسرائيل وثلاث دول خليجية حليفة لواشنطن هي السعودية والإمارات وقطر.

المصدر: أ ف ب

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