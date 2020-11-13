ليبيا – عقدت مصلحة المطارات أمس الأول اجتماعا مع شركة البيرق التركية بشأن مقترح مشروع إعداد مخطط عام لمطار مصراتة الدولي.

مصلحة المطارات أشارت عبر مكتبها الاعلامي إلى أن شركة البيرق قدمت عرضا يشمل تطوير المنطقة المخصصة للجانب المدني بالمطار بومساحة إجمالية تبلغ 610 هكتارات.

ونوّهت المصلحة إلى أن العرض وضح المناطق المستهدفة ومكونات المشروع الرئيسية وتوزيعها ومن بينها محطة الركاب ومواقف الطائرات وحضائر الشحن ومراكز صيانة الطائرات ومحطات تزويد الوقود والبنية التحتية والخدمية الاخرى ذات العلاقة بتشغيل المطار وتقديم الخدمات بالجانبين الجوي والبري وبما يتماشى مع النمو المستقبلي المتوقع لحركة المسافرين والشحن وحسب المعايير المتعارف عليها محلياً ودولياً.

هذا وحضر الاجتماع كل من رئيس المصلحة ومدير عام مطار مصراته الدولي ومساعده ومديرو الإدارات والمكاتب ورؤساء الأقسام المختصة بالمصلحة والمطار بالإضافة إلى مختصين من جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات.